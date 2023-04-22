تجمعات عائلية وأكلات وفنون شعبية وعادات اجتماعية متوارثة في العيد

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أجواء الفرحة والبهجة في كل مكان في مملكة الخير والإنسانية فرحاً واستبشاراً بقدوم عيد الفطر بعد شهر الصيام.
#من_الشاشة | احتفالات الأهالي بقدوم عيد الفطر المبارك؛ تجمعات عائلية وأكلات وفنون شعبية، وعادات اجتماعية متوارثة من الآباء والأجداد. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) April 22, 2023
الجميع يحتفل بقدوم العيد فرحاً واستبشاراً، في مملكة الأمن والأمان، ويفوح من جميع المناطق عبق الاحتفالات والسعادة والمرح والفرح بمقدم العيد.
مع احتفالات الأهالي بقدوم عيد الفطر المبارك؛ تحرص العائلات على التجمع وتبادل الزيارات وتوزيع العيدية على الأطفال وحتى الكبار.
وتنتشر في مختلف المناطق الأكلات والفنون الشعبية، والعادات الاجتماعية المتوارثة من الآباء والأجداد فرحاً بقدوم العيد.