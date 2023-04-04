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بإجراء عملية قسطرة

تجمع حائل الصحي ينقذ معتمرًا عراقيًا من جلطة قلبية

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ مساءً
تجمع حائل الصحي ينقذ معتمرًا عراقيًا من جلطة قلبية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور خليل الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي للخدمات الطبية، عن إنقاذ معتمر عراقي تعرض لجلطة قلبية حادة، وذلك بالقرب من منطقة الغزالة.

عملية قسطرة

وأضاف الشمري في تصريحات لنشرة الأولى المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه تم إسعاف المعتمر في مستشفى الغزالة، وتم تفعيل مسار الجلطات القلبية الحادة، والتشخيص والتعامل مع الحالة عن طريق الاستشاري المناوب في مركز القلب.

ولفت إلى أنه تم إعطاء المعتمر العلاج المذيب في الوقت المناسب، وتم التنسيق لدخوله مباشرة لإجراء عملية القسطرة، والتي تمت بنجاح خلال الساعة الذهبية بتوسعة الشريان القلبي.

وأوضح الشمري أن المريض خرج بكامل الصحة بعد 72 ساعة من العملية، موجهًا الشكر للمملكة والقيادة الرشيدة على إنقاذه.

إتمام العمرة

وأكد أنه تم التنسيق له لإكمال عمرته وإجراء اتصال هاتفي به أمس، حيث كان متواجدًا بمكة المكرمة لإتمام عمرته بصحة وعافية.

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