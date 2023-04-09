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بعد مبادرات أممية لمنع تسرب النفط

تجنب كارثة بسبب صافر بات أقرب من أي وقت مضى

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
تجنب كارثة بسبب صافر بات أقرب من أي وقت مضى
المواطن - فريق التحرير

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أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، اليوم الأحد، أن تجنب كارثة بيئية بسبب خزان النفط صافر بات أقرب من أي وقت مضى.

وعبر غريسلي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، عن شكر الأمم المتحدة للدول الأعضاء والقطاع الخاص على تقديم 97 مليون دولار لمنع تسرب النفط من الخزان في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الأممية أنها ما زالت بحاجة لـ32 مليون دولار إضافية لبدء عملية إنقاذ الخزان المتهالك.

رحلة للبحر الأحمر

يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة قبل يومين أن ناقلة النفط البديلة لـ”صافر” بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في حوض جاف بمدينة تشوشان في الصين.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الناقلة البحرية “نوتيكا” التي اشترتها المنظمة لاستبدال ناقلة النفط العملاقة المتهالكة “صافر”، ستُبحر الخميس من تشوشان في الصين متجهة إلى البحر الأحمر.

مليون برميل

يشار إلى أن “صافر” هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها نحو مليون برميل نفط (أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.

كما قد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من “صافر” واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.

وكانت الأمم المتحدة قد أجلت زيارة فريق خبرائها إلى الناقلة لأكثر من مرة بعد تراجع وعدم التزام الحوثيين بتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه لتجنب حدوث كارثة بيئية.

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