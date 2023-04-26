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بعد ضخ 4 ملايين ريال في 5 دقائق

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإعلامي محمد البيشي، أن تطبيق “تيك توك” مصيدة لنهب أموال المتابعين، موضحًا أن مشاهديه في المملكة ضخوا نحو 4 ملايين ريال سعودي في جولة دعم مدتها 5 دقائق.

وأضاف البيشي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الرابحين كانوا 3 فقط هم: تطبيق “تيك توك”: 2.6 مليون ريال، قعيد: 700 ألف ريال، ويوسف: 500 ألف ريال، متسائلًا “ثم ماذا ؟!.. ما هي فائدة المتابعون عجيب هذا التيك توك”.

الرابح الأكبر

وعلق عليه الصحفي عبدالله المعيوف قائلًا إن هذه خطط من مشاهير تيك توك يدفع المال لعدد من المتابعين المستمرين معه بمسمى “فريق عمل” حتى يرفعونه في التحديات ويكسبها، ويتحمس المتابعين الضعفاء ويدعمون المشهور.

وأضاف المعيوف أن الرابح الأكبر المشهور الذي كسب مالًا إضافيًا من المتابعين، وفي النهاية عادت له أمواله التي جعلها أداة لكسب أموال المتابعين الجدد، لافتًا “اللي يقهر أكثر شركة البرنامج تكسب 70 ٪ من المال”.

وأشار مغرد إلى أن هذا التطبيق هو عبارة عن شحاذة إلكترونية وخلوات علنية وتصنعات حياتية والقليل من يستفيد منه.

حظر تيك توك

وأكد المستشار والباحث الاجتماعي علي لامي، أن أموالًا بهذه الأرقام الكبيرة تهدر وتحول خارج البلاد من قبل سفهاء ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية، وهذا يضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة أن تتخذ قرار بحظر تيك توك أو قيام البنك المركزي بعمل حظر مصرفي على عمليات الدفع التي تقيد لصالح هذا التطبيق.

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