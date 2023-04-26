تحديث واتساب الجديد يتيح فتح الحساب على 4 أجهزة 

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أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب، عن إصدار تحديث جديد يمكن المستخدمين من فتح الحساب على أكثر من جهاز دون الحاجة إلى اتصال الإنترنت بالهاتف الرئيسي، مع ذلك، إذا ظل الجهاز الأساسي منقطعًا عن الإنترنت لمدة 14 يومًا، سيتم تسجيل الخروج من الأجهزة المرتبطة
فيما يلي خطوات فتح واتساب على 4 أجهزة:
وأعلن مارك زوكربيرغ، مالك شركة ميتا عن مميزات أخرى في تحديث واتساب الجديد 2023 خلال الأسبوع الجاري، منها إضافة جهات اتصال أو تعديل معلوماتهم دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق واتساب.
وتجدر الإشارة إلى أن واتساب وضع ميزة زيادة عدد الأعضاء في المجموعات، بحد أقصى 1024 شخصًا، وذلك لمنافسة تليغرام، ولكن التطبيق الروسي يتميز بأنه ليس حد أقصى في عدد أعضاء المجموعة.