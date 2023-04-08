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تحديد مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بعد استكمال الطلبات

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ صباحاً
تحديد مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بعد استكمال الطلبات
المواطن - واس

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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال المعتكفين والمعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ.

طلبات الاعتكاف

وأشار وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله الصولي إلى اكتمال استقبال طلبات الاعتكاف إلكترونياً واعتماد موقعين للمعتكفين في قبو توسعة الملك فهد “للرجال”، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله “للرجال والنساء”، ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته، كما سيتم الدخول من توسعة الملك فهد -رحمه الله- عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩).

خطط منهجية

وأضاف أن منظومة الاعتكاف بالمسجد الحرام تتم وفق خطط منهجية، حيث يجري تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتكفين والمعتكفات خلال شهر رمضان، رغبةً في بذل المزيد من الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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