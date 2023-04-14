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لأداء عبادتهن في سهولة ويسر

تحديد 700 معتكفة بالمسجد النبوي والتصاريح عبر تطبيق زائرين

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
تحديد 700 معتكفة بالمسجد النبوي والتصاريح عبر تطبيق زائرين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي في الحرم النبوي، فايزة المزيني، أنه تم تحديد أعداد المعتكفات بالمسجد النبوي، وهي 700 معتكفة، ويمكنهم الاعتكاف عن طريق تطبيق زائرين، من مختلف الجنسيات.

خطط تشغيلية

ولفتت المزيني، في تصريحات لقناة الإخبارية، إلى أن ذلك تم تحديده وفق خطط تشغيلية تم وضعها قبل أشهر من شهر رمضان المبارك، وذلك استعدادًا لاستقبال المعتمرين والزائرين، مع الأخذ في الاعتبار جميع الخدمات التي يمكن تقديمها للمعتكفات حتى يؤدين عبادتهن في بيئة آمنة.

تكثيف الخدمات

من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، في وقت سابق، جاهزية الخطة المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ، بمتابعة وإشراف من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد أن جهاز الرئاسة العامة لشؤون الحرمين استنفر كافة موارده البشرية ومعداته التشغيلية للتيسير على قاصدي المسجد الحرام أداء النُّسُك والصلوات بكل سكينة واطمئنان، حيث سيشهد الحرم المكي كثافة كبيرة فقد وصل عدد المصلين والمعتمرين إلى أكثر من (950) ألف مصلٍّ ومعتمر يوميًّا من بداية رمضان، وبالتالي رفع الجاهزية في وتيرة العمل لكافة وكالات الرئاسة.

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