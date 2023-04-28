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جراء احتدام الاشتباكات

تحذيرات من تعرض ملايين السودانيين للجوع

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
تحذيرات من تعرض ملايين السودانيين للجوع
المواطن - فريق التحرير

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حذر برنامج الغذاء العالمي من تعرض ملايين السودانيين للجوع، مع احتدام الاشتباكات هناك، والتي تمنع العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى أن ثلث السودان يحتاج إلى المساعدة مع النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية والرعاية الصحية.

عواقب طويلة الأجل

ولفتت ممثلة البرنامج للاتصال الإقليمي في شرق إفريقيا، بريندا كاريوكي، إلى أن الأزمة سيكون لها عواقب طويلة الأجل، مشيرة إلى أنه منذ بدء الصراع ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 28% في جميع أنحاء ولايات جنوب السودان، ما عرض ملايين السودانيين للجوع.

وأردفت ممثلة البرنامج، أن الوضع الأمني أجبر البرنامج على تعليق عملياته مؤقتًا، داعيةً أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال واستعادة الهدوء وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم بأمان.

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