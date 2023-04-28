التشكيلة الرسمية لـ مباراة النصر والرائد تحذيرات من ثغرات في نظام كروم تهدد الذاكرة مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا الدفاع تذكر بموعد فتح القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات ثنائية يوسف نياكاتي تُهدي الاتفاق فوزًا ثمينًا أمام ضمك بريطانيا تنهي عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا رئيس الـ بي بي سي يستقيل بسبب بوريس جونسون الفتح والوحدة يرتضيان التعادل يمني حاول تهريب القات فسقط في قبضة الأمن زكريا هوساوي مهدد بالغياب 6 مباريات ودفع 60 ألف ريال
كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عن عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل Long-Term Support ChromeOS.
وحذر من أن هذه الثغرات تمكن المهاجم من استغلال الثغرات في إعادة استخدام الذاكرة، كما تمكن المهاجم من القراءة والكتابة على ذاكرة المتصفح عبر ثغرة تجاوز حدود الذاكرة “Out-of-bounds Memory Access”.
وأشار إلى أن المخاطر تشمل أيضًا تمكين المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت “Integer Overflow”، داعيًا إلى تحديث نظام التشغيل Long Term Support ChromeOS إلى 108.0.5359.230 (Platform Version: 15183.93.0) عبر موقع شركة “جوجل”.