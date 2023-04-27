تحذير: أمطار وعواصف على عسير حتى الـ 10 مساءً

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أصدر الدفاع المدني، اليوم الخميس، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير من الساعة 12 وحتى الساعة الـ 10 مساءً، وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.
ودعا الدفاع المدني للابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود خلال هذه الحالة الجوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على نجران، جازان وعسير، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.