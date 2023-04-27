Icon

القبض على 4 مقيمين في جدة روجوا 20 كيلو من الشبو Icon مشهد صادم لتعذيب ليبيين وتعليقهم بالسقف Icon تحذير: أمطار وعواصف على عسير حتى الـ 10 مساءً Icon صربي يُدير قمة الاتحاد والشباب Icon تصرف صادم من يوتيوبر جلب الطعام إلى مشرد وأكله أمامه Icon الفيصل عن حضور ولي العهد لنهائي الكأس: تشريف نعتز به Icon ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون Icon وصول طائرتين من السودان لنقل الرعايا العالقين إلى جدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب إفريقيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وانعدام في الرؤية

تحذير: أمطار وعواصف على عسير حتى الـ 10 مساءً

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
تحذير: أمطار وعواصف على عسير حتى الـ 10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر الدفاع المدني، اليوم الخميس، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير من الساعة 12 وحتى الساعة الـ 10 مساءً، وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

ودعا الدفاع المدني للابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود خلال هذه الحالة الجوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على نجران، جازان وعسير، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم