مواطن ينقذ جملًا صغيرًا سقط في حفرة تحذير أمني عالي الخطورة حول ثغرات في منتجات Foxit ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان لـ 198 تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بمنطقة الرياض روبرت كيندي يعلن رسميًا ترشحه للرئاسة الأمريكية وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية المشروع السعودي يمتلك مقومات بديلة وهائلة توازي النفط وربما أكثر منه زلزال يضرب شرقي تركيا مشاهد لجريان شعيب النظيم بالدلم الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مساء أمس الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات Foxit.
وأكد الأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أهمية المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية اللازمة على منتجات Foxit.
وأضاف المركز أن شركة Foxit أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتج التالي: Foxit PDF Reader (previously named Foxit Reader) Foxit PDF Editor (previously named Foxit PhantomPDF).
وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إن الثغرات الأمنية تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي: رفع الصلاحيات حجب الخدمة تنفيذ تعليمات برمجية.
وشدد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على أهمية تحديث النسخ المتأثرة، موضحا أن Foxit أصدرت توضيحًا لهذا التحديث من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).