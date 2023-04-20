تحذير أمني عالي الخطورة حول ثغرات في منتجات Foxit

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مساء أمس الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات Foxit.

ثغرات في منتجات Foxit

وأكد الأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أهمية المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية اللازمة على منتجات Foxit.

وأضاف المركز أن شركة Foxit أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتج التالي: Foxit PDF Reader (previously named Foxit Reader) Foxit PDF Editor (previously named Foxit PhantomPDF).

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إن الثغرات الأمنية تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي: رفع الصلاحيات حجب الخدمة تنفيذ تعليمات برمجية.

الإجراء المطلوب فوراً