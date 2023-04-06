تحذير صيني من قرب انهيار الدولار

حذر الصحفي الصيني، أليكس لو في، من قرب انهيار الدولار إذا لم تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام عملتها سلاحًا ضد الدول التي لا تعجبها سياساتها.

وأوضح لو في مقال له بصحيفة South China Morning Post ، أن الكثير من الدول تسعى للابتعاد عن الدولار اقتصاديًا للهروب من هيمنة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والتي استخدمت بشكل متزايد الهيمنة العالمية للدولار في العقدين الماضيين كسلاح.

واستشهد الصحفي الصيني بمقولة مؤسس الاتحاد السوفيتي، فلاديمير لينين: “هناك عقود لا يحدث فيها شيء، وأسابيع تحدث خلالها عقود”، والذي ينطبق في وجهة نظره على ثورات وانهيارات الأنظمة المالية، لأنها تأتي دائما دون سابق إنذار، لافتًا إلى أن واشنطن تتجاهل منذ فترة طويلة قواعد التجارة الدولية.

العقوبات الأمريكية

وتابع: “تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد والشركات والدول، وفقا لتقديرها وتطردهم من السوق العالمية بنقرة واحدة. لكن هذا ليس كل شيء. الآن تقول الولايات المتحدة للدول والشركات مع من يمكنهم التجارة ومع من لا يمكنهم”.

وأشار إلى أنه بفضل الوضع الفريد للدولار، يمكن للبيت الأبيض استخدام العملة الوطنية كأداة للسياسة الخارجية لفترة طويلة قادمة، لكن قصر النظر سيؤدي إلى عواقب وخيمة.