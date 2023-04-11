تحذير عالي الخطورة حول بعض منتجات أبل

أعلن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عن تحذير أمني جديد عالي الخطورة، بشأن تحديثات أمنية لسد ثغرات في عدد من منتجات شركة أبل – Apple.

ثغرات أمنية

ولفت المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات الأمنية لتنفيذ تعليمات برمجية ضد المستخدم.

وأوصى الأمن السيبراني بتحديث المنتجات المتأثرة، إذ أصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها. وشمل تحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

iOS 15.7.5 and iPadOS 15.7.5

متوفر للمنتجات التالية

iPhone 6s (all models)

iPhone 7 (all models)

iPhone SE (1st generation)

iPad Air 2

iPad mini (4th generation)

iPod touch (7th generation)

macOS Monterey 12.6.5

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Monterey

Big Sur 11.7.6

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Big Sur