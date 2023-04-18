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مصحوبة برياح نشطة وانعدام في الرؤية

تحذير: عواصف وأمطار على مكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
تحذير: عواصف وأمطار على مكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل (الخرمة، المويه، تربة، رنية) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

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