تحذير لأهالي مكة والرياض: أمطار وعواصف حتى المساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة التنبيه إلى تحذير على منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية بمنطقة الرياض تشمل ( الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريميلاء، رماح، ضرما، مرات، الحريق، الخرج، الرين،حوطة بني تميم، الدوادمي، القويعية، عفيف)، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

وحذر الأرصاد من تأثير الحالة الجوية بمنطقة مكة المكرمة على ( الخرمة، المويه، تربة، رنية)، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.