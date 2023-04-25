تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى المساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة في المدينة المنورة تشمل الحناكية والمهد، وفي مكة المكرمة تشمل أضم وميسان، حيث تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة الـ 10 مساءً.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيولاً وانعدامًا في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.