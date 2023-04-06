المالكي يحقق أمنية الطفل عبدالله الاتحاد يتفوق على كبار أوروبا برقم دفاعي استثنائي تحطم مروحية يابانية والبحث عن 10 مفقودين السعودية الثانية عالميًا في الوعي بالذكاء الاصطناعي دونيس لا يخسر ضد الخليج تجديد مسجد الدويد بالشمالية ضمن مشروع محمد بن سلمان فرانك لامبارد: مواجهة ريال مدريد تحد كبير معلمة تروي قصة حادث حولها إلى مقعدة وأفقدها وظيفتها تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية كورتوا يُنهي سلسلة سلبية ضد برشلونة
دعت شركة جوجل مستخدمي موقع ومنصة “يوتيوب” حول العالم بالتأهب والحذر من بريد إلكتروني ضار يمكنه سرقة البيانات الشخصية بمنتهى السهولة.
وأوضحت الشركة عبر حساب “فريق يوتيوب” بموقع “تويتر”، أنه على جميع مستخدمي يوتيوب أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، بعد اكتشاف حملة تصيد جديدة قد تترك تفاصيل شخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، في أيدي المتسللين.
وفي غالب الأحيان، يدرك مستخدمو الويب جيدًا الرسائل المزيفة، لكن ما يجعل هذا التهديد الجديد مقلقًا للغاية، هو أن البريد الإلكتروني المزيف الذي يتم إرساله عبر العالم يبدو حقيقيًا بشكل لا يصدق، حتى أن عنوان المرسل يشير إلى أنه يأتي مباشرة من “يوتيوب”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن البريطانية”.