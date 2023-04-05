Icon

تحذير لقائدي المركبات من حوادث ما قبل الإفطار والسحور Icon تاليسكا يخطف الأنظار بعد عودته من الإصابة Icon استثمارات برنامج التخصيص تزيد عن 50 مليار دولار Icon الفتح يُلاقي الخليج في دوري روشن غدًا Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في 6 محافظات بمكة المكرمة Icon تغييرات متوقعة لـ الأهلي ضد غزل المحلة Icon الشنة وسيلة حفظ التمور عند أهالي العلا قديمًا Icon مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير Icon معلمة تطلب تعويضًا 40 مليون دولار بعد اعتداء طالب عليها Icon لقطات للأمطار الغزيرة على أبها مع انخفاض الحرارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رمضان أعلى الشهور في عدد الحوادث المرورية

تحذير لقائدي المركبات من حوادث ما قبل الإفطار والسحور

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
تحذير لقائدي المركبات من حوادث ما قبل الإفطار والسحور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالمجيد المعجل، عن أخطر أوقات الذروة لقائدي المركبات، موضحًا أنها قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة.

كثرة الحوادث برمضان

وقال المعجل في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه من خلال تتبعه لمؤشرات السلامة المرورية وعدد الحوادث وما يترتب عليها من وفيات وإصابات على مدار عشر سنوات، فإن شهر رمضان يعتبر من أعلى الشهور في عدد الحوادث المرورية ووفياتها وإصاباتها.

أخطر الأوقات

وأشار إلى أنه من المفترض أن روحانيات شهر رمضان تنعكس إيجابيًا على سلوك السائقين، خاصة في أوقات الذروة، مؤكدًا أن أخطر وقت في رمضان هو قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة، حيث يكون قائد المركبة متعبًا وتركيزه ضعيفًا فضلًا عن سرعته للوصول إلى منزله وتناول الإفطار، ما يؤدي إلى كثرة الحوادث المرورية.

وأوصى بتفادي الخروج والقيادة في مثل هذه الأوقات من الذروة خاصة قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم