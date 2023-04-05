تحذير لقائدي المركبات من حوادث ما قبل الإفطار والسحور

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالمجيد المعجل، عن أخطر أوقات الذروة لقائدي المركبات، موضحًا أنها قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة.

فيديو | رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية د. عبد المجيد المعجل: أخطر أوقات الذروة لقائدي المركبات قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uUzXbIvhvK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023

كثرة الحوادث برمضان

وقال المعجل في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه من خلال تتبعه لمؤشرات السلامة المرورية وعدد الحوادث وما يترتب عليها من وفيات وإصابات على مدار عشر سنوات، فإن شهر رمضان يعتبر من أعلى الشهور في عدد الحوادث المرورية ووفياتها وإصاباتها.

أخطر الأوقات

وأشار إلى أنه من المفترض أن روحانيات شهر رمضان تنعكس إيجابيًا على سلوك السائقين، خاصة في أوقات الذروة، مؤكدًا أن أخطر وقت في رمضان هو قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة، حيث يكون قائد المركبة متعبًا وتركيزه ضعيفًا فضلًا عن سرعته للوصول إلى منزله وتناول الإفطار، ما يؤدي إلى كثرة الحوادث المرورية.

وأوصى بتفادي الخروج والقيادة في مثل هذه الأوقات من الذروة خاصة قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة.