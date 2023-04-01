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تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
المواطن - فريق الحرير

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أصدرت شركة أبل الأمريكية تحذيرًا عاجلًا إلى الملايين من مستخدمي هاتف آيفون الذي تصنعه، بشأن صحتهم، وهو يخص على وجه التحديد أولئك الذين يستعينون بجهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي آخر مزروع في أجسادهم.

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وقالت آبل لهؤلاء إن عليهم أن يبعدوا الهاتف عن صدورهم 6 بوصات، أي ما يعادل 15.2 سنتيمتر، وأوضحت عملاق الهواتف الذكية أن تداخل المغناطيسات والمجال الكهرومغناطيسي مع وظائف هذه الأجهزة قد يكون قاتلاً، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم السبت.

ويزرع نحو 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها أجهزة تنظيم ضربات القلب في أجسادهم، وهذه الأجهزة عبارة عن حواسيب صغيرة تزرع أسفل الجلد وتحديدًا في منطقة الصدر، حيث تراقب معدل ضربات القلب وتعمل على تنشيطها في حال لم تكن تعمل بما فيه الكافية.

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر

ما هي الأجهزة المحددة؟

ويشمل تحذير أبل الأجهزة الأحدث من إصداراتها مثل آيفون 13 وآيفون 14، إلى جانب ساعات أبل ووتش وحواسيب ماك والحواسيب اللوحية آيباد وغيرها.

وكانت دراسة خلصت الشهر الماضي إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون ساعات أبل ووتش قد يواجهون مشكلة تداخل مع أجهزة تنظيم ضربات نبض القلب.

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