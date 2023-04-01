تحذير لممارسي الرياضة: المكملات تسبب العقم وجلطات القلب وأورام الكبد

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، ممارسي الرياضة من تناول المكملات الغذائية متحدثًا عن وجود 4 أضرار لها تؤثر بالسلب على جسم الإنسان.

أخي الرياضي:نحن حريصون على صحتك لأنك عماد الوطن، تجنب إبر أو حبوب الهرمونات والمنشطات لأنها تسبب العقم وجلطات القلب وأورام الكبد وتؤثر على السلوك.(يخدعونك يسمونها مكملات وهي هرمونات ومنشطات)وهنا تحذير المعهد الوطني الأمريكي(مستنداًعلى 135 مرجع علمي): https://t.co/centB5iQ3B… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) April 1, 2023

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : ” أخي الرياضي، نحن حريصون على صحتك لأنك عماد الوطن، تجنب إبر أو حبوب الهرمونات والمنشطات لأنها تُسبب العقم وجلطات القلب وأورام الكبد وتؤثر على السلوك”.

وأضاف الخضيري: ” يخدعونك ويسمونها مكملات وهي هرمونات ومنشطات، والمعهد الوطني الأمريكي حذر منها مستندًا على 135 مرجعًا علميًا”.

تشتمل المكملات الغذائية لكمال الأجسام على نوعين رئيسيين من البروتين، ويتواجدان عادة بصورة طبيعية في الحليب وهما بروتين مصل اللبن وبروتين الكازين.

أنواع المكملات الغذائية وأضرارها

أيضًا يوجد نوع أيضًا من المكملات يحتوي على الأحماض الأمينية والكرياتين والكافيين.

وتوجد منتجات غير قانونية وغير صحية تحتوي على منشطات الستيرويدية ومركبات محفزة للهرمونات بالإضافة لمنتجات تحتوي على عشبة العلندة وغيرها من المركبات الضارة، حيث الاستمرار في نيل تلك الهرمونات قد يؤدي إلى الجفاف وانخفاض في مستوى الكالسيوم بجانب الغثيان والإسهال.

وأشارت الدراسات الطبية إلى أنه توجد أضرار أخرى تتمثل في زيادة العدوانية لدى الشخص الرياضي المفرط في تناول تلك الهرمونات بجانب المعاناة في اتخاذ القرارات والشعور بالضعف وبالأوهام والمعاناة من الهوس.