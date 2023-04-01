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مطالبًا بتجنب كافة أشكالها كالإبر والحبوب

تحذير لممارسي الرياضة: المكملات تسبب العقم وجلطات القلب وأورام الكبد

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
تحذير لممارسي الرياضة: المكملات تسبب العقم وجلطات القلب وأورام الكبد
المواطن - فريق التحرير

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حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، ممارسي الرياضة من تناول المكملات الغذائية متحدثًا عن وجود 4 أضرار لها تؤثر بالسلب على جسم الإنسان.

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : ” أخي الرياضي، نحن حريصون على صحتك لأنك عماد الوطن، تجنب إبر أو حبوب الهرمونات والمنشطات لأنها تُسبب العقم وجلطات القلب وأورام الكبد وتؤثر على السلوك”.

وأضاف الخضيري: ” يخدعونك ويسمونها مكملات وهي هرمونات ومنشطات، والمعهد الوطني الأمريكي حذر منها مستندًا على 135 مرجعًا علميًا”.

تشتمل المكملات الغذائية لكمال الأجسام على نوعين رئيسيين من البروتين، ويتواجدان عادة بصورة طبيعية في الحليب وهما بروتين مصل اللبن وبروتين الكازين.

أنواع المكملات الغذائية وأضرارها

أيضًا يوجد نوع أيضًا من المكملات يحتوي على الأحماض الأمينية والكرياتين والكافيين.

وتوجد منتجات غير قانونية وغير صحية تحتوي على منشطات الستيرويدية ومركبات محفزة للهرمونات بالإضافة لمنتجات تحتوي على عشبة العلندة وغيرها من المركبات الضارة، حيث الاستمرار في نيل تلك الهرمونات قد يؤدي إلى الجفاف وانخفاض في مستوى الكالسيوم بجانب الغثيان والإسهال.

وأشارت الدراسات الطبية إلى أنه توجد أضرار أخرى تتمثل في زيادة العدوانية لدى الشخص الرياضي المفرط في تناول تلك الهرمونات بجانب المعاناة في اتخاذ القرارات والشعور بالضعف وبالأوهام والمعاناة من الهوس.

 

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