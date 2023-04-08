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تحذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
تحذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي
المواطن - فريق التحرير

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قالت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن النظام الاقتصادي العالمي في وضع ضعيف بسبب محاولات البنوك المركزية في العالم محاربة التضخم.

ومن بين العواقب، ذكرت غورغيفا في المقام الأول، عدم الاستقرار المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن العالم غير مهدد حاليًا بتكرار الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، مضيفة: في الوقت الحالي باتت المنظومة المالية، المصرفية وغير المصرفية، أنظف بكثير، لكن هذا لا يعني أن نقاط الضعف غير موجودة، لقد حذرنا خلال العام الماضي، من أنه لا يجوز السماح بارتفاع أسعار الفائدة كثيرًا بعد أن كانت منخفضة لفترة طويلة.

متوسط النمو العالمي

ويوم الخميس الماضي، أعلنت المديرة العامة، أن النمو العالمي سيظل عند 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أدنى توقع متوسط ​​الأجل منذ عام 1990.

تخذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي 

تفتت العالم

كما قال صندوق النقد الدولي أيضًا إن الصراعات الجيوسياسية حول العالم، وبالتحديد بين الولايات المتحدة والصين، قد تؤدي إلى تفتت العالم، وذكر في تقرير له بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، والتوزيع غير المتكافئ من مكاسب العولمة، ساهم بزيادة الشكوك تجاه التعددية.

واعتبر الصندوق أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، والحرب شرق أوروبا، جميعها تشكل تحديات دولية، وتقود نحو التفتت الجغرافي الاقتصادي.

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