Icon

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن Icon البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء Icon 10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية Icon طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم Icon هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول Icon بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين بجامعة الملك سعود غدًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson Icon واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات Icon السفير آل جابر: أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة لدعم الشعب اليمني Icon 8 طالبات نيجيريات يفرون بعد أسبوعين من خطفهن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر لعدة ساعات

تحذير من أمطار رعدية غزيرة على الرياض

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
تحذير من أمطار رعدية غزيرة على الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أهالي العاصمة الرياض من استمرار هطول الأمطار الرعدية والتي تميل للغزارة وتستمر لعدة ساعات.

ونشر كراني صورتين للأجواء بالرياض على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا “يا أهل العاصمة الرياض، استعدوا لأمطار رعدية تميل للغزارة وتسبق برياح هابطة وتصحبها حبات من البرد وتستمر لعدة ساعات ثم يتحرك الركامي شرقًا”.

وأضاف “في حين تنعم سلطنة عمان بهطول مطري يميل للغزارة.. اللهم اسقنا مزيدًا من الغيث”.

أمطار رعدية غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير له اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية “الربيعية”، على معظم مناطق المملكة، والمصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، مثيرةً للأتربة والغبار، مع فرصة لجريان السيول، وتساقط البرد.

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غد وحتى الأحد القادم – بمشيئة الله تعالى – على مناطق عسير (أبها، وخميس مشيط، وبيشة، وسراة عبيد، وأحد رفيدة، والحرجة، وتثليث، والنماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة، والربوعة، وظهران الجنوب، والبرك), والباحة (الباحة، وبالجرشي، والمندق، والقرى، والعقيق، وقلوة، والمخواه، وبني حسن، والحجرة، وغامد الزناد), وجازان (جيزان، وفيفا، والخوبة، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وبيش، وهروب، وصبيا، وأبوعريش، والدرب، والشقيق، وصامطة، والطوال، وضمد), ومكة المكرمة (الطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، والعرضيات، وتربة، ورنية، والمويه، وقيا), ونجران (نجران، وشروره، وحبونا ومعظم محافظات المنطقة), والرياض (الرياض العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج, والمزاحمية، والقويعية, والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، والزلفي، وضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل) ومنطقة حائل (حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم