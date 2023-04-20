تحذير من استخدام قطرات لوميجان للرموش: احمرار وتهيج العين

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استخدامات خاطئة لبعض الأدوية ولعل أبرزها قطرات لوميجان، حيث أشارت إلى أنها تُصرف من قبل طبيب العيون المختص؛ وقد كثُر استخدامها لغرض تكثيف وإطالة الرموش، مما قد يؤدي لمضاعفات بعد الاستخدام مثل احمرار وتهيج العين.
وقالت الهيئة عبر تويتر: إن قطرة لوميجان لإطـالـة وتكثيـف الـرمـوش، تصرف من قبل طبيب عيون مختص، لكن مؤخرًا أصبح استخدامها لغرض إطالة أو تكثيف رموش العينين مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيـرة.
ولفتت الهيئة إلى أن الأعراض الجانبية التي قد تسببها هي: تصبغ واسـمـرار الجفـن حـول الـعـيـن، نمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بالعينين عند استخدام، مشيرة إلى أن الجرعات العالية تؤدي إلى تصبغات وتهيج وحكة بالعين، قزحية العيـن، احمرار طفيف، ألـم بالعـيـن.
وحذرت الهيئة من استخدام تلك القطرة أثناء الرضاعة الطبيعية لأن قد يمتصها الطفل عن طريق الحليب.
وشددت الهيئة إلى أنه في حال ملاحظة أي آثر جانبية أو ملاحظة يجب إبلاغ الهيئة.