تحذير من الصيام في حال تركيب دعامة القلب

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من الصيام في حال وضع دعامة بعد الإصابة بجلطة حادة في القلب.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “من أصيب بجلطة حادة في القلب ووضعت له دعامة يجب أن يتفادى الصيام على الأقل أول أسبوعين بعد الجلطة ثم يقيّم الطبيب حالته بعد ذلك”.

فرص الإصابة بالجلطة

وكانت وزارة الصحة، قالت سابقًا إن الجلطة القلبية تحدث عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على الكمية الكافية من الدم بسبب انسداد الشرايين، مؤكدة أن هناك عدة عوامل تزيد من فرص الإصابة بها وهي التقدم في العمر، الأمراض المزمنة، التدخين، اتباع نظام غذائي ورياضي غير صحي، والسمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم.

الصداع في رمضان

وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد النمر، عن أبرز أسباب الصداع في شهر رمضان.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن “من أهم أسباب الصداع في رمضان، المعاناة من صداع الشقيقة مسبقًا، قلة شرب السوائل، والنوم غير الكافي”.