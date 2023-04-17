Icon

ماسك: الحكومة الأمريكية لديها حق الوصول لرسائل تويتر Icon الرائي الخضيري : الكسوف لا يحول دون رؤية هلال شوال Icon إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر Icon كريستيانو رونالدو يختار تشكيلة لأفضل 11 زميلًا Icon ضبط مخالف لنظام البيئة لصيده دون ترخيص في أملج Icon هلع في السودان من نفاد السلع مع استمرار الحرب Icon تبادل الأسرى خطوة إنسانية سعودية لخدمة اليمنيين Icon تحذير من خطورة الطقس الحار على كبار السن Icon دينكو يسعى لتكرار إنجاز هورفات ضد الهلال Icon زراعة أكثر من 4 آلاف شجرة في الدمام خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
أجسامهم لم تعد تتحمل الإجهاد الحراري

تحذير من خطورة الطقس الحار على كبار السن

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
تحذير من خطورة الطقس الحار على كبار السن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت بوابة “جيزوند بوند.دي” الألمانية أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل خطورة كبيرة على كبار السن والأشخاص الذين يحتاجون للرعاية، نظراً لأنهم قد يتعرضون للأمراض المرتبطة بالحرارة دون ملاحظة بسبب أن أجسامهم لم تعد تتحمل الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى صعوبة تكييف الجسم مع الحرارة.

وأضاف الخبراء الألمان أن صعوبة تكيف الجسم مع الحرارة ترجع إلى انخفاض تصريف الحرارة من الجسم لدى كبار السن والتعرق بدرجة أقل مقارنة بالشباب، علاوة على انخفاض الإحساس بالحرارة وفقدان الشعور بالعطش، الذي يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم.

صعوبة تكيف الجسم

بالإضافة إلى أن الإصابة ببعض الأمراض تزيد من صعوبة تكييف الجسم مع الحرارة لدى كبار السن، الذين يعانون من قيود الحركة أو السكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الأعصاب أو اضطرابات الذاكرة والإدراك أو مرض السكري أو بعض الأمراض المعدية والإسهال.

وقدمت البوابة الألمانية بعض النصائح لتجنب مشاكل الحرارة لدى كبار السن مثل تأجيل الأنشطة البدنية الشاقة وخاصة التمارين الرياضية إلى ساعات الصباح، والاستعانة بالأقارب أو خدمات الدعم والحرص على ارتداء ملابس جيدة التهوية وقبعة للرأس والبقاء في الظل قدر الإمكان، بالإضافة إلى تناول السوائل بما لا يقل عن لترين يومياً، مع الحرص على تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفاكهة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم