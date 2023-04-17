Icon

تحذير من خلل تناول الدواء في الصيام لمرضى الغدة الدرقية Icon المالكي يحقق أمنية الطفلة لجين بمقابلة الشيف سما جاد Icon العلاقة بين تقويم أم القرى وموعد عيد الفطر Icon تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال Icon بردية كثيفة تغطي جنوب الحليفة بحائل Icon الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات Icon الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام Icon حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان Icon رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل Icon مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
3 أوقات مفضلة لتناول الدواء

تحذير من خلل تناول الدواء في الصيام لمرضى الغدة الدرقية

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
تحذير من خلل تناول الدواء في الصيام لمرضى الغدة الدرقية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتورة مرام السبيعي، عما يتعلق بالصيام لمرضى الغدة الدرقية وهل هناك خطورة في أثناء الصيام لهم أم لا.

صيام مرضى الغدة

وأكدت الدكتورة مرام السبيعي، في فيديو بثته قناة “العربية السعودية”، أن مرض خمول أو قصور الغدة الدرقية هو أحد الأمراض المنتشرة لدى الرجال والسيدات.

وأكدت أنه يمكن لمرضى قصور الغدة الدرقية أن يصوموا بشكل طبيعي في شهر رمضان لكن بشرط استشارة الطبيب مسبقًا.

أوقات تناول الدواء

وبينت أن هناك 3 خيارات أمام المريض ضمن الوقت الأنسب والأفضل لأخذ علاج مرضى الغدة الدرقية في شهر رمضان وأثناء الصيام كالتالي:

1- قبل الإفطار بنصف ساعة، حيث يقوم المريض بتناول الدواء بعد أذان المغرب وينتظر 30 دقيقة ثم يتناول الطعام.

2-عقب الإفطار بـ4 ساعات يقوم بتناول الدواء وينتظر 30 دقيقة ثم يتناول الطعام.

3-ينتظر حتى قبل السحور بـ30 دقيقة ويتناول الدواء، ثم بعد نصف ساعة يتناول السحور بشكل طبيعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم