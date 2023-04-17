تحذير من خلل تناول الدواء في الصيام لمرضى الغدة الدرقية المالكي يحقق أمنية الطفلة لجين بمقابلة الشيف سما جاد العلاقة بين تقويم أم القرى وموعد عيد الفطر تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال بردية كثيفة تغطي جنوب الحليفة بحائل الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة
كشفت استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتورة مرام السبيعي، عما يتعلق بالصيام لمرضى الغدة الدرقية وهل هناك خطورة في أثناء الصيام لهم أم لا.
#حقنة | نصائح لمرضى الغدة الدرقية أثناء الصيام
#السعودية
#العربية_في_رمضان
@bandar__W pic.twitter.com/keiIyRd91a
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023
وأكدت الدكتورة مرام السبيعي، في فيديو بثته قناة “العربية السعودية”، أن مرض خمول أو قصور الغدة الدرقية هو أحد الأمراض المنتشرة لدى الرجال والسيدات.
وأكدت أنه يمكن لمرضى قصور الغدة الدرقية أن يصوموا بشكل طبيعي في شهر رمضان لكن بشرط استشارة الطبيب مسبقًا.
وبينت أن هناك 3 خيارات أمام المريض ضمن الوقت الأنسب والأفضل لأخذ علاج مرضى الغدة الدرقية في شهر رمضان وأثناء الصيام كالتالي:
1- قبل الإفطار بنصف ساعة، حيث يقوم المريض بتناول الدواء بعد أذان المغرب وينتظر 30 دقيقة ثم يتناول الطعام.
2-عقب الإفطار بـ4 ساعات يقوم بتناول الدواء وينتظر 30 دقيقة ثم يتناول الطعام.
3-ينتظر حتى قبل السحور بـ30 دقيقة ويتناول الدواء، ثم بعد نصف ساعة يتناول السحور بشكل طبيعي.