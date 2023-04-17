تحذير من خلل تناول الدواء في الصيام لمرضى الغدة الدرقية

كشفت استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتورة مرام السبيعي، عما يتعلق بالصيام لمرضى الغدة الدرقية وهل هناك خطورة في أثناء الصيام لهم أم لا.

صيام مرضى الغدة

وأكدت الدكتورة مرام السبيعي، في فيديو بثته قناة “العربية السعودية”، أن مرض خمول أو قصور الغدة الدرقية هو أحد الأمراض المنتشرة لدى الرجال والسيدات.

وأكدت أنه يمكن لمرضى قصور الغدة الدرقية أن يصوموا بشكل طبيعي في شهر رمضان لكن بشرط استشارة الطبيب مسبقًا.

أوقات تناول الدواء

وبينت أن هناك 3 خيارات أمام المريض ضمن الوقت الأنسب والأفضل لأخذ علاج مرضى الغدة الدرقية في شهر رمضان وأثناء الصيام كالتالي:

1- قبل الإفطار بنصف ساعة، حيث يقوم المريض بتناول الدواء بعد أذان المغرب وينتظر 30 دقيقة ثم يتناول الطعام.

2-عقب الإفطار بـ4 ساعات يقوم بتناول الدواء وينتظر 30 دقيقة ثم يتناول الطعام.

3-ينتظر حتى قبل السحور بـ30 دقيقة ويتناول الدواء، ثم بعد نصف ساعة يتناول السحور بشكل طبيعي.