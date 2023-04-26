تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

نبه خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، من سحب البرد التي تقع شمال غرب العاصمة الرياض، والتي تؤثر على أجزاء منها مساء اليوم الأربعاء.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر” ” تنبيه عصر اليوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ الساعة 5:15 سحب البرد تقع شمال غرب العاصمة الرياض وهي سحب كاسرة وهناك احتمالية لتؤثر على العاصمة الرياض أو أجزاء منها مساء اليوم”.

وكانت صور ردارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، كشفت تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة على العاصمة الرياض.

وأوضح المركز أن هذه السحب الركامية متوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.