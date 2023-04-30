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ينتج عن الاختلاط مواد كيميائية ضارة

تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من شرب المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية إذا تعرضت لأشعة الشمس وقتًا طويلًا.

العلب البلاستيك

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “لا تشرب المياه المعبأة في علب بلاستيك عند تركها في السيارة وتعرضها لدرجة حرارة عالية، حيث ينتج عن ذلك مواد كيميائية ضارة”.

وأضاف أنه يجب أن تحفظ هذه المياه في درجة حرارة الغرفة التي تبلغ “25 درجة مئوية”، وفي مكان جيد التهوية، فضلًا عن عدم زيادة تخزينها عن 12 شهرًا.

مياه الشرب

وفي وقت سابق، طمأنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المواطنين بشأن مياه الشرب المعبأة، مؤكدة أنها تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها.

وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب على أخرى، إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع الشرب المعبأة المسجلة.

وأكدت أن جميع مياه الشرب المعبأة تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.

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