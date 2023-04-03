تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي

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حذرت البنوك السعودية من انتشار طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي في الفترة الأخيرة، بعد تداول رسائل نصية عن توفير وظائف عبر أجهزة الجوال.
ونشر الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بموقع “تويتر” صورة من تلك الرسائل، وحذر من التجاوب في حال الحصول على رسائل مشابهة.
ويتعين ضرورة الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة عن طريق إعادة إرسال الرسالة النصية للرقم 330330.