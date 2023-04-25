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مصحوبة برياح نشطة وانعدام في الرؤية

تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة بـ 6 مناطق

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة بـ 6 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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وجه الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على مناطق جازان وعسير والرياض والقصيم وحائل ومكة المكرمة، تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، بناءً عل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

جازان

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية بمنطقة جازان تشمل “الحرث، الدائر، الريث ، العارضة ، العيدابي ، فيفا ، هروب.

عسير

فيما تشمل الحالة الجوية بمنطقة عسير “أبها، احد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة ، ظهران الجنوب ، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، العرين، بيشة، تثليث، طري.

الرياض

وفي الرياض تؤثر الحالة الجوية على “الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف”

القصيم

أما القصيم فتشمل ” الأسياج، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية،رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور”.

حائل

وفي حائل تشمل ” الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، المستجدة، غزلانة، موقق، الشنان، الكهفة، بقعاء، حائل، سميراء”

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيولاً وانعدامًا في الرؤية.

مكة المكرمة

وفي مكة المكرمة تؤثر الحالة الجوية الممطرة على “الخرمة، الموية، تربة،رنية”

تعليمات المدني

ونصح الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن تجمعات مياه الأمطار وبطون الأودية والسدود، حفاظًا على السلامة الشخصية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

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