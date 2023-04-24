تحذير من عواصف وأمطار على منطقة مكة

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رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقة مكة المكرمة وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.