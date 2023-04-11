تحذير من 5 أمور للنساء الحوامل في الصيام

كشفت الحاصلة على الدكتوراه في تمريض صحة الأمومة الدكتورة وجدان المطري، عما يتعلق بالصيام للسيدات الحوامل خلال شهر رمضان، وبعض الأمور التي يجب اتباعها.

صيام الحوامل

وأكدت الدكتورة وجدان المطري، في فيديو بثته قناة “العربية السعودية”، أن الأصل للسيدات الحوامل في شهر رمضان الكريم هو الصيام، إذا لم يصاحب الحمل علة لأن الحمل ليس مرضًا من الأساس والسيدة ليست مريضة بحملها.

وأوضحت أن معظم السيدات تستطيع الصيام دون أي مشكلات طوال شهر رمضان الكريم، ولكن القدرة تختلف من سيدة إلى أخرى على حسب عدة عوامل.

وبينت أن العوامل التي على أساسها يتم تحديد إمكانية صيام السيدة الحامل أم لا كالتالي:

الصحة العامة للأم والجنين.

مشكلات ومضاعفات السيدة الحامل.

حسب مرحلة الحمل للسيدة وفي أي مرحلة منه ويجب استشارة الطبيب.

مخاطر على الحمل

ونصحت السيدات الحوامل بالابتعاد عن بعض الأمور التي ربما تمثل خطورة على صحتها وعلى الحمل عمومًا، ومن بين هذه الأمور: