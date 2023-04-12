تحذير مهم لمرضى تخثر الدم خلال الصيام

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حذر استشاري أمراض الباطنة وتخثر الدم الدكتور محمد آل شريف، مرضى تخثر الدم، من بعض الأمور خلال الصيام في شهر رمضان المبارك.
#حقنة | نصائح لمرضى تخثر الدم أثناء الصيام
#السعودية
#العربية_في_رمضان
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@wael_alhkami pic.twitter.com/XRF8nXUnZ1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2023
وفي فيديو عرضته قناة العربية، قال الدكتور محمد آل شريف، إنه لا مانع من صيام مرضى تخثر الدم في حالة استقرار حالتهم عمومًا، لكن في البداية يجب استشارة الطبيب لتحديد الحالة.
وحذر استشاري أمراض باطنة وتخثر الدم، من صيام المرضى المصابين بجلطات حادة في أثناء شهر رمضان، وأكد أنه لا بد من الإفطار وعدم الصيام، في الأقل مدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين.
كما نصح بضرورة تناول كميات كبيرة من المياه في الإفطار والسحور، وممارسة الرياضة بعد ساعتين من الإفطار والسير 10000 خطوة، مع ضرورة منع أدوية منع الحمل وعدم استخدامها لا سيما المزدوجة وللسيدات اللاتي تتخطى أعمارهن 40 عامًا ولهن تاريخ وراثي مع أمراض تخثر الدم.