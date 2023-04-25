تحرك جديد من الهلال لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تحرك جديد من الهلال لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد فشل مفاوضات تجديده للعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية والمقربة من باريس سان جيرمان: إن مطالب ميسي المالية الجديدة، جعلت إدارة باريس سان جيرمان تدخل في خلاف مع اللاعب، مما جعل الأخير يقرر عدم التجديد مع النادي العاصمي والرحيل عنه فور نهاية الموسم الحالي.

عرض الهلال لضم ميسي

أزرق الرياض يستعد لتجهيز عرضًا خياليًّا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني في صيف العام الحالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة L e Parisien.

من جانبه، يسعى برشلونة الإسباني للتعاقد مع النجم الأرجنتيني مجددًا في صيف العام الجاري، حيث كشف موقع FootMercato الفرنسي أن برشلونة يسعى لتسوية أوضاعه المالية وإصلاحها، وذلك من أجل استقطاب النجم الأرجنتيني مجددًا بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضاف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، أن إدارة برشلونة تحاول حاليًّا الاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني على السماح لها بضم النجم الأرجنتيني، وذلك عن طريق بيع صفقتين من صفوف الفريق الكتالوني من أجل تحسين الأمور المالية في النادي لضم ميسي مجددًا.