تحرك جديد من ريال مدريد يُبعد لوكا مودريتش عن النصر

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كشفت تقارير إعلامية عن تحرك جديد من نادي ريال مدريد الإسباني، للإبقاء على اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش بعدما أبدى نادي النصر رغبته في التعاقد مع اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي.
وقال الإعلامي الإيطالي والصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن مودريتش يتحدث حاليًّا مع إدارة ريال مدريد لتجديد عقده، حيث يشعر الطرفان بالتفاؤل من أجل إتمام المهمة.
وأضاف رومانو أن مودريتش يستعد في حال نجحت المفاوضات في البقاء مع ريال مدريد حتى صيف 2024.
وكانت تقارير كشفت أن عرض النصر لضم النجم الكرواتي يصل إلى 30 مليون يورو كراتب سنوي، لكن اللاعب فضّل البقاء مع ريال مدريد وعدم الرد على عرض أصفر الرياض بالفترة الحالية.
ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال، وهي “3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.