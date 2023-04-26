تحرير قدم طفل علقت في دراجة بالقطيف تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة الجوازات تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ التعادل يحسم الشوط الأول بين وست هام وليفربول الدراسة عن بعد في مدارس عسير غدًا اللواء عسيري: اللقطات الإنسانية خلال عمليات الإجلاء عفوية ونابعة من أخلاقنا هدفان يُهديان التقدم لـ مانشستر سيتي ضد آرسنال
نجح فريق الدفاع المدني بالقطيف في تحرير قدم طفل علقت في دراجة بالقطيف، بواسطة فرق الإنقاذ.
وقال المدني عبر تغريدة بموقع تويتر: حرر مدني القطيف بواسطة فرق الإنقاذ، قدم طفل علقت في دراجة، كما نشر المدني صورة توثق الحادث.
وفي وقت سابق، أعلن المدني إنقاذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن مدني الرياض أنقذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق، وهم بصحة جيدة.
وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم مباشرة احتجاز (7) أشخاص بمركبتين في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.