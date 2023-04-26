نجح فريق الدفاع المدني بالقطيف في تحرير قدم طفل علقت في دراجة بالقطيف، بواسطة فرق الإنقاذ. وقال المدني عبر تغريدة بموقع تويتر: حرر مدني القطيف بواسطة فرق الإنقاذ، قدم طفل علقت في دراجة، كما نشر المدني صورة توثق الحادث. وفي وقت سابق، أعلن المدني إنقاذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن مدني الرياض أنقذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق، وهم بصحة جيدة.

إنقاذ أشخاص

في وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 7 أشخاص احتجزوا في سيل بمنطقة عسير.