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بواسطة فرق الإنقاذ

تحرير قدم طفل علقت في دراجة بالقطيف

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
تحرير قدم طفل علقت في دراجة بالقطيف
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق الدفاع المدني بالقطيف في تحرير قدم طفل علقت في دراجة بالقطيف، بواسطة فرق الإنقاذ.

وقال المدني عبر تغريدة بموقع تويتر: حرر مدني القطيف بواسطة فرق الإنقاذ، قدم طفل علقت في دراجة، كما نشر المدني صورة توثق الحادث.

وفي وقت سابق، أعلن المدني إنقاذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن مدني الرياض أنقذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق، وهم بصحة جيدة.

إنقاذ أشخاص

في وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 7 أشخاص احتجزوا في سيل بمنطقة عسير.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم مباشرة احتجاز (7) أشخاص بمركبتين في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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