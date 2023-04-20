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يصادف اليوم حدوث كسوف كلي للشمس

تحري هلال شوال اليوم وإعلان أول أيام عيد الفطر

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
تحري هلال شوال اليوم وإعلان أول أيام عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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يترقب المسلمون حول العالم، اليوم الخميس، رؤية هلال شهر شوال الذي يعلن نهاية شهر رمضان المبارك وأول أيام عيد الفطر السعيد، خاصة بعد الجدل المستمر منذ عدة أيام حول إمكانية رصد الهلال الليلة من عدمه.

رؤية هلال شوال

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 29 من شهر رمضان 1444هـ. وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أعربت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

كسوف كلي للشمس

جاءت هذه الدعوة بعدما أكد مركز الفلك الدولي منذ أيام، أن رؤية الهلال الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر ما أثار حالة من الجدل دفع بعض الفلكيين إلى الرد بالدلائل على ولادة الهلال الليلة، فيما ذهب البعض إلى أن رؤيته قد تكون مستحيلة الليلة.

ويصادف اليوم حدوث كسوف كلي للشمس، ويُسمى بالكسوف الشمسي الهجين بحسب علماء الفلك؛ لأن القمر اليوم يكون قريبًا من الأرض فيحجب قرص الشمس تمامًا، وعليه فإن القمر لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل، بحسب الفلكيين، مما قد يؤدي إلى تعذر رصده بالعين المجردة أو التليسكوب.

رؤية الهلال

وفي مصر، نوهت دار الإفتاء المصرية بأن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، موزعة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري، قد أكد أنه وفق الحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، يكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وغرة شهر شوال 1444 هجريا، موضحا أن الخميس الموافق 20 أبريل موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال.

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