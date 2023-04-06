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كانت تقوم بمهمة استطلاع فوق المياه

تحطم مروحية يابانية والبحث عن 10 مفقودين

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
تحطم مروحية يابانية والبحث عن 10 مفقودين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اليابان، اليوم الخميس، استمرار جهود الإنقاذ لتحديد موقع أي ناجين بعد سقوط إحدى مروحياتها العسكرية وعلى متنها عشرة أشخاص في البحر بالقرب من مياكوجيما قبالة جزر أوكيناوا جنوب غرب البلاد.

مهمة استطلاع

ومن جانبه، قال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي في إفادة صحفية إن طائرة نقل القوات يو.إتش 60، المعروفة باسم بلاك هوك، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما,حيث كانت الطائرة تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.

استمرار البحث

فيما أكد رئيس الوزراء الياباني في تعليقات بثتها “هيئة الإذاعة اليابانية” إن أولوية الحكومة الآن هي إنقاذ من كانوا على متن الطائرة.

ولا يزال البحث مستمرًا من قبل خفر السواحل الياباني وسفن الجيش عن أفراد طاقم الطائرة وعددهم أربعة إضافة لستة ركاب، بعدما قاموا بتحديد موقع حطام الطائرة في المياه.

 

 

 

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