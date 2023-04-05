تحويل الدراسة عن بعد بمحايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب غدًا

أعلنت إدارات التعليم في كل من محايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة الحضورية

وقالت إدارة تعليم محايل عسير إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس، لجميع مدارس ومكاتب التعليم”.

كما أعلن متحدث تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس، بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأضاف أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بالفرشة.

منصة مدرستي

وقررت إدارة تعليم ظهران الجنوب تحويل الدراسة ليوم غدٍ الخميس، عن بُعد من خلال ⁧منصة مدرستي⁩، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في جميع القطاعات التابعة للإدارة.