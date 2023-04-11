قال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: جاهزون للتعامل مع الكثافات التي تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان، مشيرًا إلى أن محطات النقل العام عملت هذا العام بكفاءة عالية وكانت رافدًا من روافد جودة الخدمات في هذا الشهر الفضيل.

فيديو | مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: جاهزون للتعامل مع الكثافات التي تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/XpxCcgwlDs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023

ولفت البسامي خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة في العاصمة المقدسة إلى أنه تم تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف.

فيديو | مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية في المشاعر المقدسة#الإخبارية pic.twitter.com/c51f4tN9mK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023

ولفت الفريق البسامي إلى ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية في المشاعر المقدسة، فضلًا عن التعامل بحزم في مواجهة الظواهر السلبية في الحرم المكي.