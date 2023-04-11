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جاهزية التعامل مع الكثافة التي تتزامن في العشر الأواخر

تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف
المواطن - فريق التحرير

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قال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: جاهزون للتعامل مع الكثافات التي تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان، مشيرًا إلى أن محطات النقل العام عملت هذا العام بكفاءة عالية وكانت رافدًا من روافد جودة الخدمات في هذا الشهر الفضيل.

ولفت البسامي خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة في العاصمة المقدسة إلى أنه تم تخصيص مقدمة الدور الأول ومقدمة سطح الحرم للطواف.

ولفت الفريق البسامي إلى ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية في المشاعر المقدسة، فضلًا عن التعامل بحزم في مواجهة الظواهر السلبية في الحرم المكي.

 

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