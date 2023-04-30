تداول 174 مليون سهم والمؤشر العام يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 36.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11307.77 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

مؤشر تداول

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 174 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، والأصيل، وكيمانول، ونقي، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد، واتحاد اتصالات، ووقت اللياقة، وجبل عمر، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 3.19% .

فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وأمريكانا، وجبل عمر، وشمس، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، ولوبريف، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 9.83 نقاط ليقفل عند مستوى 21331.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 550 ألف سهم.