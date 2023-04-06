تدريبات عسكرية تقود الكوريتين لـ شفا حرب نووية

حذرت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بعد مناورات عسكرية لها مع قوات أمريكية، فيما اتهمت بيونغ يانغ، اليوم الخميس، واشنطن وسول بتصعيد التوتر إلى شفا حرب نووية.

حرب نووية

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بيونغ يانغ اتهمت، الخميس، واشنطن وسول بتصعيد التوتر إلى شفا حرب نووية من خلال تدريبات عسكرية مشتركة تشمل أصولاً استراتيجية أمريكية، متعهدة بالرد بعمل هجومي.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية مقالاً لتشوي غو هيون، محلل الأمن الدولي، انتقد فيه التدريبات ووصفها بأنها “حافز لدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة الانفجار”.

هستيريا المواجهة العسكرية وجاء في المقال أن “هستيريا المواجهة العسكرية الطائشة للولايات المتحدة وأتباعها ضد كوريا الديمقراطية تدفع بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى كارثة لا رجعة فيها، إلى شفا حرب نووية”.

وأضاف: “يأمل المجتمع الدولي بأكمله الآن في أن تنقشع الغيوم الداكنة للحرب النووية التي تخيم على شبه الجزيرة الكورية في أقرب وقت ممكن”.

تدريبات عسكرية مشتركة

وتجري القوات الأمريكية والكورية الجنوبية سلسلة من التدريبات السنوية في فصل الربيع منذ مارس/آذار الماضي، بما في ذلك تدريبات جوية وبحرية تضم حاملة طائرات أمريكية وقاذفات بي-1 بي وبي-52، وأول تدريبات هبوط برمائية واسعة النطاق منذ خمس سنوات.

وتنظر كوريا الشمالية إلى مثل هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وقد ردت عليها مؤخرًا بسلسلة من تجارب الأسلحة المحظورة.

تجربة نووية سابعة

وفي الأسابيع الأخيرة، أجرت بيونغ يانغ ما وصفته وسائلها الإعلامية الرسمية بأنه اختبار لطوربيد مسير قادر على حمل سلاح نووي تحت الماء، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

ويحذر مسؤولون في سول وواشنطن منذ أوائل عام 2022 من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة في وقت وشيك.

تعاون دفاعي

وفي غضون ذلك، عززت واشنطن وسول تعاونهما الدفاعي في ضوء التهديدات المتزايدة. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن “النشر المستمر لأصول استراتيجية أمريكية رئيسية في شبه الجزيرة الكورية يعد عملاً داعمًا لتصميم الولايات المتحدة للدفاع عن كوريا الجنوبية”.

وأضاف البيان أنه تمت إعادة نشر القاذفة الأمريكية من طراز “بي 52 أتش” في شبه الجزيرة الكورية، أمس الأربعاء، بعد نحو شهر من مشاركتها الأخيرة في المنطقة. وأشار إلى أن مناورات الأربعاء شملت أيضًا طائرة مقاتلة كورية جنوبية متطورة من طراز “اف -35 آيه”.