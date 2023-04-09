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يعتبر أول مسجد تجريبي بالمملكة

تدشين آلية المسجد الذكي في مكة المكرمة

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
تدشين آلية المسجد الذكي في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، مشروع المسجد الذكي والبوابة الإلكترونية لفرع الوزارة وبرنامج “تراسل” للتعاملات الإلكترونية، وذلك ضمن الجهود لمواكبة التقنية في خدماتها.

آلية للمسجد الذكي

وأكد آل الشيخ أنه تم تدشين آلية للمسجد الذكي بمكة المكرمة، الذي يعد أول مسجد يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من الإضاءة والتكييف وغيرها، وكل ما يخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية وهو أول مسجد تجريبي بالمملكة وسيكون النواة لما هو أكثر.

البوابة الرقمية

وأوضح أن البوابة الرقمية لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تهدف إلى أتمتة أعمال فرع الوزارة باستلام ومتابعة خدمات الإدارات والطلبات الواردة إلكترونيًا لزيادة كفاءة العمل وفعاليته وسرعة الإنجاز لدعم التحول الرقمي وبجهود ذاتية من موظفي تقنية المعلومات حيث عالجت 3000 طلب في إطلاقها التجريبي.

وأبان أن تدشين البوابة الرقمية التي تربط الفرع بالوزارة والفرع بمحافظاته والمراكز التابعة له وبرنامج تراسل تخدم الوزارة في تيسير أعمالها وتخدم المواطن في تحقيق احتياجاته وتخدم رسالة الوزارة في أن تصل بيسر وسهولة لجميع المستفيدين.

ويسهم المشروع في توفير أكثر من 50% من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد عن طريق شاشة لمس وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل وإمكانية مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والإبلاغ عنه آليًا بإصدار تنبيهات، وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكيًا بشبكة المسجد.

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