تدشين أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية م. عبدالله بن مفطر الشمراني وأعضاء مجلس الإدارة وعددٍ من قيادات الهيئة.

هدف الإطلاق

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهدف من إطلاق منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية هو إتاحة البيانات الزلزالية كصفحة إلكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الزلزالية والخرائط في السعودية وما حولها.

وأضاف أن هذه المنصة التي تم تدشينها اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس إدارة الهيئة الـ44 تُعجل في تفعيل الاتفاقيات والطلبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها كالدراسات وتقييم الخطورة الزلزالية في المواقع المختلفة.

وبين أن المنصة ستسهم بإذن الله في تقديم الحلول الفنية لدرء المخاطر المحتملة مستقبلاً، وستدعم دراسات تحسين البنى التحتية، بالإضافة إلى أنها ستضم الكثير من البيانات الزلزالية التي ستسهم في دعم الأبحاث ونشر ثقافة المخاطر الجيولوجية.

أول منصة علمية

وأشار إلى أن منصة المخاطر الجيولوجية تعتبر أول منصة علمية رقمية تثقيفية للمخاطر في المملكة العربية السعودية، حيث تمكن المستخدم من استعراض بيانات النشاط الزلزالي في كل مكان وتتيح له أيضًا الاطلاع على البيانات والخرائط ذات العلاقة، والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى أنها تمكن الباحثين والمختصين من طلب تلك البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية العلمية.