تدشين برامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف بباكستان

وببلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 25 طنًا من التمور الفاخرة وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف بعدد 26 ألف نسخة من إصدارات المجمع المختلفة وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم باللغة الأوردية.

وأوضح السفير المالكي خلال التدشين أن سفارة المملكة في باكستان تتشرف بتدشين هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيرًا إلى أن برامج تفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور هي جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.