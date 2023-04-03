تدشين برامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف بباكستان

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في باكستان اليوم الاثنين، برامج خادم الحرمين الشريفين من التمور والمصاحف وتفطير الصائمين في باكستان، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والملحق الديني المكلف عبدالمجيد مشعان العتيبي.