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لتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات في خطط التنمية

تدشين منصة أيتامنا بالتزامن مع يوم اليتيم العربي

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ صباحاً
تدشين منصة أيتامنا بالتزامن مع يوم اليتيم العربي
المواطن - واس

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شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات الداعمة والمانحة والمهتمين حفل الإفطار الرمضاني السنوي مع أبنائه الأيتام الذي نظمته الوزارة ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي والإدارة العامة لرعاية الأيتام بالتزامن مع يوم اليتيم العربي في مدينة الرياض.

منصة أيتامنا

وقد دشن الغانمي خلال الحفل منصة “أيتامنا” التي تُعد منصة تقنية تفاعلية لتكون مصدرًا معرفيا ثريًا في مجال العمل مع الأيتام، حيث ستوفر المعرفة والمعلومات اللازمة لمساعدة وتمكين جمعيات الأيتام بالمملكة وتفعيل بنيتها المؤسسية وأدوارها مع مستفيديها، كما ستقدم خدمات متعددة لتعزيز مشاركة المجتمع في التوعية والتمكين.

وبهذه المناسبة قدّم معالي نائب الوزير شكره وتقديره لكافة القائمين والمهتمين بالشأن الاجتماعي على دورهم الرائد في دعم الأبناء الأيتام، وقال في كلمته: إن مشاركتنا لأبنائنا الأيتام في الإفطار الرمضاني جاء متزامناً مع مناسبة عزيزة علينا وهي الاحتفاء بيوم اليتيم العربي، وتعد هذه المشاركة ترجمة لما يحظى به الأيتام من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تمكينهم وبناء مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم.

تعزيز دور الجمعيات في التنمية الاقتصادية

وأكد الغانمي أن منصة “أيتامنا” ستدعم القطاع غير الربحي ليقوم بمهامه المنوطة به، وستسهم في تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات في المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهتها؛ قالت صاحبة السمو الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود رئيسة لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية بغرفة الرياض: كم نحن سعداء بمشاركة الأيتام في الإفطار الرمضاني الذي يجسد المسؤولية الاجتماعية ويعزز التآخي بين أفراد المجتمع، ويحقق مبدأ المودة والمحبة، ويقوي النسيج الاجتماعي، وهو بلا شك مبادرة مجتمعية نابعة من قيم المجتمع السعودي”.

وأضافت: ولا شك أن لهذه المشاركة الرمضانية طابعا خاصا لما لها من قيم روحية واجتماعية، وألفة في صورة اجتماعية مميزة بهدف تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.

من جهته، أشاد وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي بالجهود والشراكات التكاملية بين الوزارة وكافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي توجت بتوفير الممكنات لأبنائنا الأيتام في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان وبرامج الدمج الاجتماعي والتدريب والتأهيل ومشاريع ريادة الأعمال.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات والأفراد الداعمين والمساهمين للعمل الخيري للأيتام في المملكة، ومنهم المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” لتفعيل ودمج الأبناء الأيتام في المجتمع.

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