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أكدت أنه يحق لإدارة التعليم تحديد الوقت المناسب لها

تذمر من تقديم الاختبارات في حفر الباطن والتعليم توضح ز

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
تذمر من تقديم الاختبارات في حفر الباطن والتعليم توضح ز
المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

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عبر عدد من أولياء الأمور في محافظة حفر الباطن عن تذمرهم بسبب تقديم اختبارات أعمال السنة للفصل الدراسي الثالث إلى يوم الأحد المقبل الموافق 1444/09/18 هـ.

وذكر عبد الله غازي أن هذا القرار يعتبر ارتجالياً من تعليم حفر الباطن⁩ لا ينظر صاحبه إلى الآثار المترتبة عليه من تأثير ديني ودراسي ونفسي خاصة في شهر رمضان المبارك، ناهيكم كونه مخالف للتعميم الوزاري الذي يقر بأن تكون الاختبارات في الأسبوع الثامن.

ردود الأفعال

وأضاف سعد الجميلي: وزارة التعليم تقول الاختبارات في شهر شوال وتعليم حفر الباطن وضع الاختبارات خلال هذا الأسبوع ، متسائلا هل نحن خارج المحيط الجغرافي التعليمي، نتمنى مراعاة ظروف صيام الطلاب في هذا الشهر العظيم.

وأشار حمد العبيد الله إلى أن إدارة تعليم حفر الباطن تتجاهل قرارات وزارة التعليم وتضع الاختبارات المهارية في يوم 18رمضان إلى يوم الخميس 22 رمضان علما بأن قرار وزارة التعليم قد قرر تأجيل الاختبارات إلى يوم 10شوال.

التعليم ترد

ومن جانبه أوضحت وزارة التعليم عبر موقع تواصل الرسمي أن الوزارة أقرت أن يكون اختبار أعمال السنة في منتصف الفصل الدراسي ولم تحدد الأسبوع، كما أنه يحق لإدارة التعليم تحديد الوقت الذي تراه مناسبًا، علمًا أن المرفق لم يصدر من الوزارة، جاء ذلك في رد على شكوى أحد أولياء الأمور حول تقديم الاختبارات.

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