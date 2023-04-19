تراجع أسعار النفط وسط توقعات رفع الفائدة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط توقعات رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة والذي قد يبطئ النمو ويقلل استهلاك النفط، وهو ما طغى على أثر تراجع المخزونات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الصينية القوية.

العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا، أو 0.4%، إلى 84.37 دولارًا. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا، أو 0.38%، أيضًا، إلى 80.48 دولارًا للبرميل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي سيقدم على الأرجح على زيادة أخرى في سعر الفائدة لمحاربة التضخم.

مخزونات الخام الأمريكي

وتتوقع الأسواق فرصة 86%، لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مايو/أيار.

وتلقت الأسعار دعمًا بعدما نقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل/نيسان.

تقرير رسمي

ومن المرتقب صدور تقرير رسمي بالمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن اقتصاد الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط الخام، سجل نموًا بأعلى من المتوقع عند 4.5%، في الربع الأول.