تراكم جثث المهاجرين غير الشرعيين بتونس خلال العيد

كشفت وسائل إعلام تونسية، أن السلطات الصحية في محافظة صفاقس، أطلقت نداءات الاستغاثة، بعد تكدس جثامين أكثر من 180 مهاجرًا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء في مستشفى الحبيب.

أعداد الجثامين

وبحسب وسائل الإعلام، فقد ارتفعت أعداد الجثامين التي تم انتشالها أو لفظها البحر خلال أيام عيد الفطر، حيث تكررت محاولات المهاجرين لعبور المتوسط باتجاه أوروبا، مما أدى إلى تدفق كبير من الجثث التي فوجئ بها قسم الطب الشرعي في المستشفى، والتي تجاوزت طاقته الاستيعابية.

وكانت أعلنت وحدات الحرس البحري في عدد من المناطق الساحلية إحباطها لـ49 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذها لـ921 مهاجرًا، فيما تمكنت الوحدات العائمة من إبطال 39 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 773 مهاجرًا، بينهم 761 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

21 قاربًا

ووصل 21 قاربًا هجرة غير شرعية إلى سواحل لمبيدوزا بعد أن انطلقت جميعها من السواحل التونسية، مما أدخل الجزيرة في حالة طوارئ، وأحصت السلطات الإيطالية منذ بداية العام أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا سواحل البلاد.

وتعد تونس محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الصعوبات الاقتصادية والجفاف والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط، على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا.