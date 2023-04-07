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نوشك على خسارة الدولار كمعيار عملة عالمي

ترامب: الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ بسبب أشخاص وقرارات غبية

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
ترامب: الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ بسبب أشخاص وقرارات غبية
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن أمريكا على وشك خسارة الدولار كمعيار عملة عالمي، متابعًا عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: نحن أمة في حالة انحدار، أمة فاشلة.

حرب عالمية قد تبدأ

وتابع: تخسر الولايات المتحدة الطيبة التي عرفناها الكثير، وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه في نهاية العام ونصف العام المتبقي في أكثر إدارة تفتقر للكفاءة في التاريخ، قد لن يتبقى لنا بلد، مضيفًا: هناك غزو على حدودنا، نحن على وشك خسارة دولارنا كمعيار عملة عالمي، ويمكن أن تنتهي بنا الحال في الحرب العالمية الثالثة بسبب ناس وقرارات غبية.

وتابع ترامب: الأشياء الوحيدة التي يقومون بها بشكل جيد هي الغش في الانتخابات وحملات التشويه وتسخير نظام العدالة.

ترامب نوشك على خسارة الدولار كمعيار عملة عالمي

تهديدات بالقتل

ويُذكر أن قناة فوكس نيوز الأمريكية قالت إن قاضي مدينة نيويورك المشرف على قضية الرئيس السابق ترامب تلقى تهديدات بالقتل، وتم تعيين فريق أمني مرافق له.

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