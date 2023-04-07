ترامب: الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ بسبب أشخاص وقرارات غبية

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا فورين بوليسي: السعودية تبرز مكانتها كقوة عالمية مهيمنة لقطات توثق فرحة معتمرة بتقبيل الحجر الأسود الكشف عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023 توقعات بـ اشتداد الحالة الماطرة بدءًا من اليوم دعم الأمير محمد بن سلمان لمنصة إحسان رفع الكفاءة والموثوقية الملك سلمان وولي العهد يقودان أعمال الخير والإحسان لمصلحة الإنسان أرقام إيغالو مع الشباب والهلال السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند الشباب يتألق بعد التأخر في النتيجة
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن أمريكا على وشك خسارة الدولار كمعيار عملة عالمي، متابعًا عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: نحن أمة في حالة انحدار، أمة فاشلة.
وتابع: تخسر الولايات المتحدة الطيبة التي عرفناها الكثير، وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه في نهاية العام ونصف العام المتبقي في أكثر إدارة تفتقر للكفاءة في التاريخ، قد لن يتبقى لنا بلد، مضيفًا: هناك غزو على حدودنا، نحن على وشك خسارة دولارنا كمعيار عملة عالمي، ويمكن أن تنتهي بنا الحال في الحرب العالمية الثالثة بسبب ناس وقرارات غبية.
وتابع ترامب: الأشياء الوحيدة التي يقومون بها بشكل جيد هي الغش في الانتخابات وحملات التشويه وتسخير نظام العدالة.
ويُذكر أن قناة فوكس نيوز الأمريكية قالت إن قاضي مدينة نيويورك المشرف على قضية الرئيس السابق ترامب تلقى تهديدات بالقتل، وتم تعيين فريق أمني مرافق له.